Joe Barone, dg della Fiorentina, dopo la riunione tenuta quest'oggi a Milano in merito al tema Superlega, ha parlato anche di altre situazioni: "Il nome di Gattuso per la prossima panchina viola? Domani siamo in campo a Cagliari, con Iachini e tutta la squadra. Se resta un profilo interessante? Vediamo a fine stagione. Vlahovic resta? E' un giocatore della Fiorentina".