La Fiorentina sta ancora sondando il terreno per tutti gli obbiettivi che ha messo nel mirino, alla ricerca dei rinforzi giusti. Secondo quanto riporta il Corriere Fiorentino, Andrea Belotti è un nome che piace ancora molti, e proprio per questo Joe Barone, direttore generale viola, ha incontrato Urbano Cairo, per parlare sia del bomber che di Armando Izzo. Se per il difensore lo scoglio più grande è l'inserimento del Napoli, ci sono molte difficoltà nel trasferimento del Gallo, visto che i granata chiedono 50 milioni e comporterebbe la frattura totale tra i tifosi e la presidenza.