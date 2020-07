Joe Barone, direttore generale della Fiorentina, ha parlato al sito della società viola:



SASSUOLO - “Abbiamo parlato con il mister e la squadra, sia io che Pradè. Abbiamo trovato un gruppo molto unito, abbiamo sbagliato questa partita e non ci aspettavamo una prestazione così. Stiamo lavorando duramente per preparare la gara contro il Parma, il gruppo vuole risultati. Mi sento con Commisso continuamente, anche lui è molto dispiaciuto”.



SQUADRA - “Siamo una squadra giovane, serve pazienza con questo gruppo. Questo è un anno di transizione, stiamo lavorando per il futuro. Stiamo vivendo un campionato tutto nuovo, con tre partite alla settimana dobbiamo essere lucidi e preparati, e adesso ci servono i risultati”.



GRUPPO - “Il campo è la realtà, è inutile parlare di altre situazioni come il mercato o il futuro. Adesso siamo molto concentrati alla prossima partita, e sono convinto che la forza della nostra squadra è il gruppo, perché li vedo tutti i giorni”.



TIFOSI - “Speriamo di poter vedere i tifosi al Franchi il prima possibile, gli chiedo di continuare a sostenerci e di rimanere con noi. Noi siamo molto ambiziosi per il futuro, vogliamo però finire al meglio questa stagione”.