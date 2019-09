Joe Barone, braccio destro del presidente Commisso, ha parlato a pochi giorni da Fiorentina-Juve. Ecco alcuni passaggi dell'intervista a Tuttosport: "Juve modello? La società bianconera dimostra che, se non hai certe strutture, è difficile competere, primeggiare, queste sono fondamentali per aumentare i ricavi: tra gli attuali 100 milioni della Fiorentina e gli oltre 400 della Juventus c’è una bella differenza".



GIRO DI CAMPO - «Anche Agnelli fa il giro come facciamo io e Commisso? Davvero? Allora, se vuole, sabato potremo farlo assieme».