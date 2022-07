Presente a un evento dedicato alle giovanili della Fiorentina, il dg Joe Barone ha parlato anche di mercato.



OBIETTIVI - “Fare meglio dell’anno scorso? Questo è un bell’obiettivo. Abbiamo già un gruppo molto unito, che ha già lavorato un anno sotto il sistema di gioco del nostro mister Italiano. La squadra è importante, più o meno abbiamo portato qui a Moena tutta la squadra. Direi di sì: ci aspettiamo qualcosa in più dello scorso campionato. E’ importante anche per Rocco, per tutto quello che ha fatto per la Fiorentina”.



FUTURO DI MILENKOVIC - “Sia io che Rocco vorremmo che rimanesse, perché abbiamo un bel gruppo. Non sarà facile, se qualcuno viene a bussare dicendoci di essere interessati a lui. Vediamo che succede, noi vorremmo che rimanesse qui, però oggi non lo posso garantire. Più i giorni passano meglio è”.



SULLA CONFERENCE LEAGUE - “Non dormo la notte nel pensare all’Europa e alla Conference League. Nel pensare di viaggiare e portare i nostri colori in giro per l’Europa. Il primo passo però lo dobbiamo fare il 18 agosto: abbiamo due partite in cui dobbiamo fare risultato per rimanere nella Conference”.