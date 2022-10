Il dg della Fiorentina Joe Barone ha parlato a Dazn prima della gara contro il Basaksehir in Conference League:



"Non voglio entrare sul modulo. La nostra squadra gioca col 433 offensivo. Abbiamo rimontato con l'Inter sbagliando qualcosa, questi errori non possiamo permetterceli, né in campionato né in Conference. Speriamo che la fortuna torni dalla nostra parte. Nella partita contro l'Inter però abbiamo avuto il supporto del nostro pubblico, come sempre. Stasera abbiamo bisogno di fare risultato. Squadra? Siamo sempre molto vicini al gruppo noi della dirigenza. Siamo abbastanza concentrati e non ci sono problemi all'interno, il gruppo è sano. Gli stimoli ci arrivano dalla tifoseria e da noi stessi"