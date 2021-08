Giornata di presentazione ufficiale per Nico Gonzalez alla Fiorentina; il DG Joe Barone ha voluto introdurlo con queste parole:



"Per la Fiorentina è un momento storico. Nico è l'acquisto più costoso della storia della Fiorentina e della nostra gestione. Ho osservato Nicolas per molto tempo, allo Stoccarda ha giocato con un carissimo amico. Abbiamo lavorato per portare qui in fretta un campione, che ha vinto una Copa America di altissimo livello".