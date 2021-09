Poco prima della presentazione ufficiale di Alvaro Odriozola, Joe Barone, direttore generale della Fiorentina, ha parlato della sessione di calciomercato appena conclusa:



Siamo molto soddisfatti del mercato appena concluso, ottimo lavoro di Pradè, Burdisso e tutta l’area scouting. Ricordiamo che il nostro primo acquisto è stata la scelta di Vincenzo Italiano per valorizzare la rosa e far crescere l'organico. Abbiamo il chiaro obiettivo di valorizzare i nostri calciatori, e le prime due gare della stagione lo hanno dimostrato. Sono arrivati volti nuovi ma non va dimenticato che sono rimasti anche giocatori di livello che molti altri club hanno provato a portarci via. Ragazzi del calibro di Milenkovic e Vlahovic per i quali Rocco Commisso ha detto no a offerte importantissime. Noi non facciamo il mercato per prendere voti alti in pagella dai giornalisti, qualcuno ha provato a forzarci la mano. Ci sono giocatori sui quali noi vogliamo puntare, Duncan, Sottil, Kokorin ed altri. Anche la Primavera potrà darci una mano se avremo bisogno. Mentre per l'operazione Odriozola ci tengo a ringraziare particolarmente il Real Madrid ed il presidente Perez.