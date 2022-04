Il dg della Fiorentina Joe Barone ha parlato a Sky prima della gara contro la Salernitana:



"La società ha fatto un ottimo lavoro come i ragazzi che credono nel lavoro del mister. Ha dato tanta identità alla squadra. È un cammino abbastanza lungo e speriamo in meglio per la fine stagione. Dobbiamo giocare le partite che non si vincono sulla carta, ma noi ci crediamo. Dobbiamo vedere partita dopo partita e a fine campionato tireremo le somme e speriamo di essere in un punto piacevole per iniziare al meglio il prossimo torneo".