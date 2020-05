, dg della Fiorentina, ha parlato ai microfoni di Radio 1:"Questa settimana, dopo tanto tempo, ci siamo rivisti tutti al Centro sportivo. È stata un’emozione davvero forte, avrei voluto abbracciare i ragazzi uno ad uno. Si tratta di un primo passo per tornare alla normalità. I nostri medici erano pronti ed abbiamo fatto tutto quello che era necessario per tutelare la salute. Al momento tra staff e rosa abbiamo 6 casi di positività ma stanno tutti bene essendo asintomatici. Per eventuali allenamenti collettivi seguiremo il protocollo. La voglia di ripartire è davvero tanta. Le cose da fare sono numerose, il calcio non è solo una partita di pallone. Il calcio è una vera e propria industria che va tutelata, si parla di sponsor, contratti, diritti televisivi e molto altro"."Noi siamo per giocare a calcio, in sicurezza e con la salute di tutti garantita. Il vero disastro sarebbe rovinare questa stagione e la prossima. Spero davvero si trovino le modalità per terminare questa stagione senza compromettere i futuri calendari. In ogni caso non possiamo tenere i ragazzi fermi per mesi, gli allenamenti sono necessari. Il protocollo che oggi verrà diffuso dal comitato scientifico, con tutta probabilità, verrà utilizzato anche nel prossimo campionato"."In Lega ho trovato tanto entusiasmo ed energia, le riunione sono sempre uniche ed incredibili. Abbiamo creato un rapporto unico con Gravina, Dal Pino e Malagò. Come Fiorentina inoltre abbiamo proposto anche delle novità su tema Stadi e marketing"."Io sono contro la variazione delle regole a campionato in corso. Il torneo è già iniziato, non è giusto introdurre una variazione del genere. Sarebbe un qualcosa di diverso. Come società siamo molto trasparenti con i giocatori ed abbiamo già comunicato a quest’ultimi che noi vogliamo le stesse regole con cui siamo sempre scesi in campo".