Joe Barone, direttore generale della Fiorentina, ha parlato ai social ufficiali della società viola:



SQUADRA - "Ribery e Kokorin sono in gruppo, li ho visti bene. L’importante per la squadra sarà trovare continuità, fa bene al gruppo e alla classifica, abbiamo bisogno di questo, vogliamo migliorare la classifica".



SARRI - "Ieri sera sono stato a cena a casa, ma anche la sera prima. Mi dispiace che certe notizie continuino a girare, non fanno bene alla squadra e all’ambiente. Sono amareggiato, anche Ramadani ha fatto i suoi commenti sulla situazione".