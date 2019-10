Joe Barone, dirigente della Fiorentina, ha parlato a margine di un consiglio comunale in merito al nuovo stadio della società viola, ecco le parole dette a Radio Bruno:



"Stiamo lavorando abbastanza bene con il Comune di Firenze che ha fatto un salto in avanti. Sarò presente in ogni task force organizzata in Comune per seguire i vari step. Stanno facendo un ottimo lavoro ma non si parla di scelte definitive. Sia io che Commisso abbiamo riconosciuto che il Comune di Firenze ha fatto un grande lavoro e ne siamo contenti."