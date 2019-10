Il dirigente della Fiorentina e braccio destro di Rocco Commisso, Joe Barone ha parlato a Il Brivido Sportivo:

“Fin dal primo giorno abbiamo sempre lavorato per rendere più forte il legame tra la Fiorentina e il territorio e siamo più che mai convinti che quella intrapresa possa essere la strada giusta. Come ha detto il presidente Commisso la Fiorentina non è nostra, ma di tutti coloro che amano i colori viola. Abbiamo sposato con entusiasmo la Fiera di Scandicci proprio perché sarà un’occasione per portare la Fiorentina in mezzo a migliaia di persone e per raccontare la voglia che abbiamo di costruire tutti insieme un qualcosa di importante”.