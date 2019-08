Joe Barone, consigliere della Fiorentina e braccio destro di Rocco Commisso, ha parlato all'uscita dal centro sportivo Viola: "Oggi è davvero una bellissima giornata, è stata una lunga nottata però. Siamo molto contenti per l'arrivo di Ribery e il presidente lo saluterà venerdì, quando arriverà in città. L'abbraccio di Firenze per Ribery? Domani sera speriamo di riempire tutto lo stadio e fare una grande festa per tutta Firenze e tutta la Fiorentna. Un altro colpo? Non dico nulla, grazie a tutti".