(calcio d'inizio alle ore 18.45 in diretta su Dazn e Sky Sport) è una gara valevole per la quinta e penultima giornata nella fase a gironi di. Entrambe le squadre sono già qualificate, ma si giocano il primo posto nel gruppo A per evitare i playoff e passare direttamente agli ottavi di finale.- Italiano ripropone tra i paliche, dopo la prova disastrosa dell’andata persa 3-0, avrà sicuramente la volontà di rifarsi. In difesa l’unico dubbio è sulla destra, con Biraghi, Milenkovic ed Igor certi di un posto: visto la delicata trasferta di domenica contro lo Spezia, cruciale per non sprofondare nei bassifondi della classifica,dal primo minuto. In mezzo al campo il tecnico, come ripetuto più volte, adesso non può fare a meno di Amrabat, che tornerà quindi in cabina di regia. Questa volta, per questo ai lati del marocchino dovrebbero esserci Barak e uno tra Mandragora e Duncan, con il secondo favorito. In attacco, con Ikone e Kouame sugli esterni.FIORENTINA (4-3-3): Gollini; Terzic, Milenkovic, Quarta, Biraghi; Barak, Amrabat, Duncan; Ikoné, Jovic, Kouamé. All. Italiano.BASAKSEHIR (4-3-3); Sengezer; Junior, Ndayishimiye, Duarte, Kaldirim; Aleksic, Biglia, Ozcan; Turuc, Okaka, Gurler. All. Emre.Arbitro: Lindhout (Olanda).