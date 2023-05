La Fioentina si riaffaccia su una semifinale europea dopo quasi dieci anni. Stasera i viola affronteranno il Basilea nell'andata della semifinale di Conference League, la squadra sa che non si può sbagliare e i tifosi stanno già preparando una super coreografia con migliaia di bandierine viola.- Riflettori accesi sull'ex Arthur Cabral, che ha recuperato dalla botta presa nei giorni scorsi e dovrebbe essere regolarmente in campo; dietro di lui Nico Gonzalez, Bonaventura e uno tra Ikoné e Saponara., ieri non si è allenato ma si proverà a recuperare fino all'ultimo; se non dovesse farcela, tra i pali ci sarà Cerofolini che ha già debuttato in campionato contro la Sampdoria.: Terracciano; Dodò, Quarta, Igor, Biraghi; Amrabat, Mandragora; Gonzalez, Bonaventura, Ikoné; Cabral.: Italiano.: Hitz; Lang, Adams, Akahomen; Ndoye, Burger, Xhaka, Millar; Amdouni, Zeqiri, Males.: Vogel.