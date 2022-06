Immediatamente dopo l’annuncio dell’addio di Alvaro Odriozola, la Fiorentina di Vincenzo Italiano ha iniziato subito la ricerca per sostituire il laterale difensivo: dopo l’ottima stagione del numero 29 viola, adesso il club ha il dovere di trovare un sostituto all’altezza del gioco del tecnico, soprattutto in vista dell’imminente ritorno in Europa.



Nelle ultime settimane uno dei nomi più gettonati è stato quello di Hector Bellerin, altro terzino destro spagnolo: il classe ‘95 non resterà all’Arsenal, proprietaria del suo cartellino, ma tornerà a Londra soltanto di passaggio per poi migrare verso altre soluzioni. Attualmente la preferenza del giocatore è chiara a tutti: Bellerin, dopo l’ultima stagione in Liga, vorrerebbe restare al Betis dove ha appena giocato in prestito. La situazione economica del club iberico però impone di seguire un certo regime economico che a quanto pare non permetterebbe loro di esaudire le richieste dei Gunners- Attenzione dunque agli altri club interessati tra Liga e Serie A: a sondare il terreno con l'agente del giocatore sarebbero state Fiorentina, Roma, Juventus e Inter: da ricordare anche lo stipendio di 4 milioni di euro, particolare da non sottovalutare.



E pensare che la Fiorentina la scorsa stagione era molto vicino a chiudere per lo spagnolo. Infatti quest’oggi in Spagna, su Estadio Deportivo, trattando l’argomento è uscito un nuovo particolare di mercato prima di trasferirsi al Betis Siviglia, a contenderlo è stato proprio la Fiorentina di Rocco Commisso che però non ha trovato un accordo definitivo né con l’Arsenal né con il giocatore.