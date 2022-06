La Fiorentina cerca almeno un rinforzo per reparto sul mercato. In porta contatti con l'Atalanta per Gollini (in un possibile scambio con Kouame) e con il Cagliari per Cragno in alternativa a Vicario dell'Empoli.



In difesa la priorità è il terzino destro: sempre secondo la Gazzetta dello Sport, dopo aver flirtato in modo deciso con Bellanova, per il momento è Dodò dello Shakhtar Donetsk il primo della lista.



A centrocampo Luis Alberto (Lazio) pare più una suggestione visti i costi: Ederson (Salernitana) piace da matti ad Italiano fin da quando giocava nel campionato brasiliano. Sono sempre stati monitorati Tameze, considerato interessante dalla società, e Sensi.



Piatek vorrebbe restare a Firenze, ma la Fiorentina non lo riscatterà dall’Hertha a 15 milioni: solo un enorme sconto potrebbe cambiare il tutto. Per il resto molti i nomi sull’agenda viola. Tra questi Joao Pedro (Cagliari), all’estero è stato seguito Dessers (Genk) quest’anno al Feyenoord. Tornando in patria monitorata anche la stagione di Pinamonti.