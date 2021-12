Il centrocampista della Fiorentina Marco Benassi saluterà quasi sicuramente la Toscana nell'imminente mercato di gennaio. Il giocatore, ai margini del progetto di mister Vincenzo Italiano, potrebbe decidere di scendere di categoria e rilanciarsi in una squadra che punti deciso su di lui: come riportato da FirenzeViola.it Parma e Benevento sarebbero in pole position per acquistarlo.