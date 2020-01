Marco Benassi, centrocampista della Fiorentina, ha rilasciato una lunga intervista a La Nazione:



IACHINI- "E’ anche vero che con Montella ho visto poco il campo e ho avuto anche io poco modo di capire se rientravo nel suo sistema di gioco .Una cosa è sicura, con il mister nuovo mi trovo molto bene. Ci siamo subito capiti. E’ scattato anche qualcosa a livello mentale. Ci siamo guardati tutti negli occhi: dovevamo fare qualcosa di diverso, soprattutto nell’atteggiamento e il mister ci ha dato una mano“.



TIFOSI- “Non li dimentico. Il primo anno nelle partite iniziali ebbi qualche difficoltà e furono i primi a sostenermi; poi non sono mai stato fischiato, quindi non posso che essere grato. Cerco sempre di ripagarli con le prestazioni“.



COMMISSO- “Ha un entusiasmo clamoroso e contagioso. E’ sempre stato così anche nella tournée in America ci ha sempre coinvolto. Una persona molto calorosa“.



FUTURO- "Ho il contratto in scadenza nel 2022 e ho voglia di rimanere a Firenze. Ormai è la mia casa, qualunque cosa accada, anche visto il rapporto speciale con ogni componente dell’ambiente. Non ho mai pensato di andare via, nemmeno quando giocavo“.