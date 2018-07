Il giocatore della Fiorentina Marco Benassi ha parlato in conferenza stampa dal ritiro di Moena: "Fin dal primo giorno ci siamo prefissati degli obiettivi: il principale era quello di fare meglio in tutti i sensi rispetto allo scorso anno, a partire dall’allenamento, l’intensità, fino alla nutrizione. Europa League? Noi arriveremo al 19 luglio con grande serenità, dobbiamo attendere soltanto la decisione del TAS. Ovviamente stiamo lavorando in quella direzione per farci trovare pronti, ma anche nel caso non dovessimo andarci inizieremmo con lo stesso entusiasmo. Mio ruolo? Quello che ho fatto dalla quinta, sesta giornata in poi dello scorso anno. Il mister mi ha sempre utilizzato come mezzala, che poi sia dieci metri più avanti o più indietro cambia poco, il mio ruolo è quello. Sono comunque a disposizione per ogni cosa, ma il mio ruolo è quello, il Mister lo sa e mi sta provando lì nel 4-3-3. Obiettivo? Quello principale che mi voglio porre sul piano personale è quello di trovare più continuità durante la partita. Sono state scritte tante cose su di me, ma io penso che l’ultimo sia stato il mio miglior campionato in carriera. Cosa manca a questa Fiorentina? Secondo me a differenza dell’anno scorso dovremo essere più continui, facevamo tre, quattro partite buone e poi non riuscivamo a confermarci alla quinta. Oggi se guardiamo ai giocatori ci sono cinque, sei squadre che ci sono superiori, ma abbiamo dimostrato di potercela giocare con tutti. Eventuali cessioni? Non so dirlo, mi auguro che possano restare tutti quanti, questo è il gruppo più bello in cui mi sono trovato da quando gioco a calcio. Berardi? Siamo come fratelli, il nostro rapporto va al di là del calcio, ma se ci sia una trattativa o meno non lo so, è una cosa che riguarda la società".