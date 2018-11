Il giocatore della Fiorentina Marco Benassi ha rilasciato un'intervista al Corriere Fiorentino: "I miei cinque gol? Credo siano un mix tra le mie caratteristiche e la posizione che il mister ha scelto per me. Con questo ruolo posso inserirmi, mentre Gerson pensa alla fase d’impostazione. I miei compiti sono gli stessi dello scorso anno, mentre Veretout gioca più in verticale di Badelj e ci dà maggiore protezione. Sfuriata di Pioli a Frosinone? È stato un momento di riflessione, perché quando una situazione si ripete per quattro volte è obbligatorio fermarsi. Ci ha detto che non possiamo commettere sempre gli stessi errori. Abbiamo reagito in modo maturo, ci siamo confrontati anche durante il viaggio, ricordando la gara dello scorso anno contro la Roma, quando vincemmo due a zero subendo per novanta minuti. Dobbiamo ritrovare quello spirito, anche perché abbiamo già perso abbastanza punti. Pjaca era triste prima del Frosinone, ci ho parlato. È un ragazzo emotivo, si colpevolizzava per essersi perso Florenzi sul gol della Roma. Gli ho detto che deve mettere un punto, la Fiorentina lo ha preso per fare il salto di qualità. Deve puntare l’uomo, se perde il pallone ci pensiamo noi. Simeone, invece, tornerà a segnare: ci ho parlato, deve ritrovare la tranquillità, è uno dei più forti mentalmente".