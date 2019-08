Resta ancora in bilico il futuro di Marco Benassi, come riporta La Nazione. La stima per il giocatore c’è e comunque non ci sono prospettive di mercato capaci di far decollare trattative. Da non escludere, comunque, una ricerca per individuare una mezzala più completa e un identikit potrebbe essere quello di Seko Fofana dell’Udinese