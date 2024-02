Fiorentina, bene col Frosinone. Ma per la prima volta la Fiesole si schiera contro la società

La vittoria rotonda contro il Frosinone ha fatto ritrovare un po' di serenità all'interno dell'ambiente viola. Quella coi ciociari era una partita da non sottovalutare dato che nell'ultimo periodo la piazza gigliata ha vissuto dei momenti certamente non facili. Di fatto, i viola non avevano ancora trovato la vittoria nel 2024 e quella contro i ragazzi di Di Francesco è stata la prima sfida nell'anno nuovo in cui i ragazzi di Vincenzo Italiano sono usciti con i tre punti. E a testimonianza del difficile momento, c'è quanto successo sugli spalti del Franchi immediatamente prima che la partita iniziasse. Il Corriere Fiorentino in edicola questa mattina offre un approfondimento proprio a proposito di quanto visto in Curva Fiesole.



FRIZIONI - Per la prima volta, la Curva Fiesole, ha mostrato fastidio nei confronti della società. «L’unico frigo sempre pieno è il nostro» recitava uno striscione accompagnato, particolare da non sottovalutare, dal coro per Vincenzo Italiano. Come dire: abbiamo capito com’è andata a gennaio. Il riferimento è alla metafora del frigorifero pieno che il DG Joe barone aveva fatto tempo fa per descrivere la non necessità della società di intervenire in sede di mercato.