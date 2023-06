Il capitano della Fiorentina Cristiano Biraghi ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della finale di Conference League contro il West Ham:



“Le pressioni sono inevitabili, era importante tenere il gruppo lontano da tutto ciò. Domani non sarà facile aprire il forziere, ma ci giocheremo le nostre carte. Una finale è sempre importante, lo era anche la finale di Coppa Italia. Questa ha un sapore ancora maggiore, perché a Firenze manca da tantissimo, ha un qualcosa in più. Non ho preparato discorsi, c’è un mix di emozioni che non permettono di preparare tanto. Se la squadra avrà bisogno io ci sarò. Sono molto contento del rapporto coi tifosi, la situazione si è capovolta nel tempo. Istanbul, Riga, Sivas, tanto denaro e tanto tempo speso meritano rispetto e ricompensa, io e Nikola cerchiamo di trasmettere questa consapevolezza ai nostri compagni. L’esperienza aiuta, può dare qualche vantaggio e sopprimere l’emozione della prima volta. La prestazione di Roma va bene, risultato a parte, dall’approccio sembrava che avessimo già giocato 20 finali. Sappiamo che non possiamo fare errori, valgono per dieci. Barak? Sappiamo che vorrebbe vincere la coppa in casa sua, faremo il possibile per aiutarlo. Un punto di arrivo non c’è mai, abbiamo passato momenti negativi ma vogliamo bene a questa maglia. Sarebbe appagante vincere per tutti. Astori è sempre con noi, sarà un motivo in più per alzare il trofeo”.