Cristiano Biraghi, difensore e capitano della Fiorentina, è intervenuto a Sky Sport dopo la sconfitta in finale di Conference League contro il West Ham: "Fa tanto male perdere così, trovare le parole per descrivere il brutto sentimento che abbiamo dentro adesso è molto difficile. Siamo morti dentro, soprattutto perché noi siamo i protagonisti in campo ma dietro ci portiamo una città, il tifo, la gente che dalla finale di Coppa Italia ci trasmette quanto è importante per loro la Fiorentina. Il dispiacere più grande è non portarsi niente a casa".



GIOCATO MEGLIO DEGLI HAMMERS - "Questo forse fa ancora più male. Adesso analizzare la partita è veramente complicato...".



LA FERITA NEL PRIMO TEMPO - "Non mi sento di dire cose io, non sono il padre di nessuno e non devo giudicare. Sono cose brutte, spero che qualcuno faccia il proprio lavoro per bene". Al terzino verranno applicati 8 punti di sutura.