Il giocatore della Fiorentina Cristiano Biraghi ha rilasciato un’intervista a RMC Sport: “Europa? Abbiamo l’obbligo di farlo. Ce lo meriteremmo per tutto lo sforzo profuso fino ad oggi e dobbiamo stare sul pezzo fino alla fine. Proveremo a vincere le prossime due partite che ci separano dal termine della stagione. Primo anno a Firenze? Quando finisce un ciclo e inizia quello nuovo, serve un po’ di pazienza: in tanti non conoscevano la lingua, noi non conoscevamo l’allenatore ed il suo staff per cui c’è voluto un po’ più di tempo per ambientarsi. Noi abbiamo sempre creduto di poter far bene perché abbiamo una squadra di qualità e valori. Abbiamo sempre lavorato, nonostante le critiche che sono arrivate. Sono contento di aver riportato entusiasmo a Firenze. Gruppo? Siamo stati bravi grazie al mister a credere in quello che facevamo, anche se in campo all’inizio non ci trovavamo. Abbiamo però lavorato intensamente e adesso i frutti si vedono. Svolta dopo la scomparsa di Astori? Davide era un punto di riferimento per noi, è stata una perdita umana difficile da superare. Ci siamo a quel punto guardati in faccia e ci siamo detti che dovevamo fare tutti qualcosa in più, come faceva anche lui in allenamento e in partita. Siamo diventati una famiglia? Sì è vero, in questo spogliatoio non c’è soltanto un rapporto calcistico o lavorativo ma tanti aspetti in più che creano un’atmosfera importante. Adesso non dobbiamo sederci: dobbiamo far sì che il gruppo cresca ancora, è da inizio anno che crediamo di costruire qualcosa di importante: daremo soddisfazioni a noi e a tutta Firenze. Nel gruppo c’è la voglia di andare avanti tutti insieme anche nei prossimi anni? Adesso pensiamo alle prossime due domeniche: poi sarà giusto staccare perché questa annata è stata molto impegnativa, l’anno prossimo ripartiremo con una società solida. Sappiamo tutti cosa stiamo costruendo”.