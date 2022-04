Autore dell'assist decisivo per Nico Gonzalez, Cristiano Biraghi ha commentato la vittoria della Fiorentina contro l'Empoli ai microfoni di Sky: "Potevamo essere più concreti, importante vincere al rientro delle nazionali. L'Europa? Non era l'obbiettivo iniziale quindi non abbiamo pressione ma proveremo a fare più punti possibili per restare attaccati al treno. L'assist per Nico Gonzalez? Il Mister me lo chiede sempre, sono contento e lo siamo tutti".