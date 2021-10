Cristiano Biraghi, terzino sinistro e capitano della Fiorentina, ha rilasciato un'intervista al sito ufficiale della società viola: "Vedere la Fiorentina in alto è bello. Il primo anno avevo un po' assaggiato questa classifica, ma non riuscimmo a mantenerla. Ci riproveremo quest'anno. Con il calcio di Italiano mi trovo molto bene, sono soluzioni nuove per noi ma le abbiamo assimilate fin dal ritiro. Buona parte di quello che stiamo facendo si deve a questo nostro lavoro, e il bello è che abbiamo ancora grandi margini. Fascia da capitano? Per me non si porta solo la domenica, nello spogliatoio ci sono più figure di riferimento che devono dare l'esempio. Io ho la fascia, ma non sto facendo più di quanto già non facessi lo scorso anno. Questa fascia qui (quella di Astori, ndr) però è particolarmente importante. Con i tifosi? Il mio carattere fa parte di me, se non conosco una persona non do confidenza".