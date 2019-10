Jacob Rasmussen, difensore della Fiorentina, non sta trovando molto spazio nel reparto arretrato di Montella e, per questo, i viola hanno deciso di mandarlo a giocare in Primavera. Questa domenica il danese sarà infatti a disposizione del tecnico Emiliano Bigica per la sfida al ChievoVerona dove potrà mettere minuti nelle gambe.