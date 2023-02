Domenica alle 18 al Franchi di Firenze arriva il Bologna, ancora senza Arnautovic e con Zirkzee in attacco; dietro di lui, insieme a Orsolini e Ferguson, Soriano favorito su Barrow. A centrocampo potrebbe riposare Dominguez. Nella Firoentina Ikoné e Jovic favoriti su Kouamé e Cabral; Amrabat verso una maglia da titolare con Bonaventura, verso l'esclusione Mandagora e Duncan. La partita sarà visibile su Dazn.



Le probabili formazioni:



Fiorentina (4-3-3): Terracciano; Dodo, Milenkovic, Igor, Biraghi; Bonaventura, Amrabat, Barak; Ikoné, Jovic, Gonzalez. All.: Italiano.

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Lucumì, Soumaoro, Cambiaso; Moro, Schouten; Orsolini, Ferguson, Soriano; Zirkzee. All.: Motta.