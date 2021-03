Giacomo Bonaventura, centrocampista della Fiorentina, commenta ai canali ufficiali viola la vittoria contro il Benevento: "Eravamo concentrati su questa partita perché sapevamo che era importante. Sono tre punti che danno morale, ora siamo contenti: arriveranno gare difficili, dobbiamo migliorare e lavorare duramente. Abbiamo approcciato bene la partita, abbiamo fatto subito gol e giocato più tranquilli. Dobbiamo migliorare per come abbiamo iniziato nel secondo tempo, cercheremo di migliorare le cose non perfette oggi. Il Milan domenica? Ora dobbiamo alzare il livello di attenzione, di qualità e di fisico: dobbiamo essere al massimo perché contro le big si deve sbagliare il meno possibile".