Giacomo Bonaventura, centrocampista della Fiorentina, ha parlato a Sky Sport dopo la sconfitta contro il West Ham nella finale di Conference League: "Il mister ha fatto sicuramente un grandissimo lavoro, il gruppo dei giocatori è cresciuto tanto e questa squadra ha ancora margini per fare bene. Trasformiamo questa delusione in qualcosa di positivo, i tifosi che ci seguono per tutto l'anno meritano qualche soddisfazione".