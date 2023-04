Nie zawsze lepsi wygrywają. Dzisiaj drużyna lepsza wygrała zdecydowanie, ale trochę za wysoko. — Zbigniew Boniek (@BoniekZibi) April 13, 2023

Avevano fatto piuttosto scalpore le parole di Boniek di qualche giorno fa in cui diceva di non glorificare troppo la Fiorentina. Dopo la vittoria in Conference si ieri, però, ha voluto fare i complimenti alla squadra gigliata su Twitter: "Non sempre vincono i migliori. Questa volta ha vinto in maniera decisa, ma un po' troppo larga, la squadra migliore"