Questo pomeriggio l’ex centrocampista di Fiorentina ed Inter Borja Valero, intervenuto ad un evento presso l’Università degli studi di Firenze, ha parlato di alcuni temi caldi in casa viola. Queste le sue parole ai margini dell’incontro:



"Non saremmo fiorentini se non facessimo polemica subito. Torreira è un giocatore importante, è stato il perno della squadra in questa splendida annata, e sarebbe bello rivederlo ancora alla Fiorentina. Entrare in società? Mi ha fatto piacere tornare al Franchi e salutare nel modo milgiore i tifosi della Fiiorentina, era giusto chiudere il cerchio. Non ho parlato con la società. Attualmente penso solo a continuare a giocare per il Centro Storico Lebonski e a lavorare per Dazn. Il voto alla stagione viola è molto positivo. Firenze dopo anni difficili merita questo traguardo importante".



L’ex centrocampista spagnolo ha parlato anche del 2-0 contro la Juventus, vittoria che ha permesso il meritato ritorno in Europa: "Era una partita importante e speciale per la Fiorentina, anche se contava poco per la Juve vista la posizione di classifica. In ogni caso battere la Juve è sempre bello. La società adesso ha il compito di fare un bel lavoro, due impegni a settimana sono tanti e devi avere una rosa completa per reggere due competizioni. Serve poi confermare la base solida che si è vista quest'anno. Italiano è un ottimo allenatore e sono sicuro che si metterà subito a lavoro per migliorare ulteriormente"