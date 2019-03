Complessivamente sono tesserati 288 giocatori dal settore giovanile della Fiorentina. Il Corriere dello Sport analizza il vivaio viola, dal quale sono usciti recentemente Chiesa, Bernadeschi, Mancini, Zaniolo, Gollini e altri. L’80% dei giovani è toscano, l’11% proveniente da fuori regione e solo il 9% straniero. Peculiare il lavoro di osservatori e scout mandati in giro nei campetti di periferia a cercare di intravedere prima di tutto il talento: è così, per esempio, che anni fa è stato scovato Chiesa nel campo della Settignanese, meno di tre chilometri dal Franchi, e nei Giovanissimi U.15 gioca il fratello, Lorenzo, che qualcuno sussurra addirittura più bravo del fratello maggiore. E’ proprio la squadra allenata da Mirko Mazzantini a guidare la classifica di categoria con un vantaggio di +7 sulla Juventus seconda. Tre di questi giovani, Filippo Manzari (portiere), Christian Biagetti e Bruno Prati (difensori) sono stati chiamati da Patrizia Panico, Ct della U.15 e domani se la vedranno nella seconda amichevole contro l’Austria a Trento. Fanno parte del 30% di giocatori viola costantemente convocati dalle rispettive Nazionali e che sono pronti, col tempo, ad accendersi i riflettori addosso. Gli Under 16 di Matteo Fazzini sono in costante lotta per accedere ai play off: per questo gruppo è stato scelto di privilegiare l’aspetto formativo, ma i risultati sul campo, dopo un avvio complicato, hanno cominciato a sorridere al gruppo. Gli Allievi U17, guidati da Matteo Cioffi, sono sì al terzo posto, ma ad una sola lunghezza dal Genoa secondo.