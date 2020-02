La Fiorentina aveva subito, oltre alla pesante sconfitta sul campo contro la Juventus, anche la beffa di ben 55 mila euro di multe, arrivate dal giudice sportivo, per il presunto comportamento ingiurioso dei suoi dirigenti, con Antognoni che aveva ricevuto ben 25 mila euro di ammenda, 20mila il direttore Pradè e "solo" 10mila Joe Barone. Come già preannunciato la società viola ha fatto ricorso alla Corte Sportiva d'appello, che ha dato ragione alla Fiorentina, assolvendo Barone e portando a 10 mila euro a testa le multe per Pradè e Antognoni, dando sostanzialmente ragione ai dirigenti di Rocco Commisso.