In tarda mattinata la Fiorentina di Vincenzo Italiano è tornata ad allenarsi per preparare la delicata sfida di giovedi contro gli Hearts of Midlothian in Conference League. Tra le varie situazioni da valutare ovviamente c’erano quelle relative all’infermeria e, almeno per quest’oggi, le notizie che arrivano sono per la maggior parte positive.



Si sono allenati normalmente anche quest’oggi Nico Gonzalez e Nikola Milenkovic: i due con molta probabilità, vista l’importanza della partita in vista del passaggio del turno, dovrebbero partire dal primo minuto. Le grandi novità arrivano invece da parte di Dodo, che già ieri era tornato ad allenarsi regolarmente in gruppo: il terzino destro brasiliano quest’oggi ha partecipato anche lla partitella di fine allenamento dimostrandosi, se non del tutto recuperato, vicino al rientro. Il numero 2 gigliato potrebbe quindi tornare disponibile già dalla partita in Scozia.



Ha continuato ad allenarsi a parte invece Riccardo Sottil, ancora alle prese con un fastidio alla coscia sinistra, e per questo mette in dubbio una sua convocazione per la trasferta di giovedi. Anche Ikonè ha svolto un lavoro personalizzato ma come sappiamo non potrà partire con la squadra a causa del rosso rimediato con il Basaksheir. Da segnalare anche l’assenza in partitella di Terracciano e Saponara: i due avrebbero seguito un programma già prestabilito e non sono rimasti fuori a causa di problemi fisici.