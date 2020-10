La situazione legata a Milik è veramente molto complicata. Il centravanti polacco un mese fa era ad un passo dal vestire la maglia della Roma, ma alla fine tutto saltò.



Ora l'ultima spiaggia si chiama Fiorentina. L'accordo tra il Napoli ed il club toscano è stato trovato: prestito con obbligo di riscatto per una cifra che si aggira intorno ai 20 milioni di euro. Tutto fatto? Assolutamente no: la Fiorentina ha offerto circa 4 milioni di euro stagionali (bonus inclusi) al giocatore, che però ha rifiutato il trasferimento. Mancano solo sei ore alla chiusura del calciomercato e a questo punto per Milik ci sono grosse probabilità di restare a Napoli da separato in casa almeno per i prossimi tre mesi.