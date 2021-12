Come riportato dall'ANSA, il Ministero della Cultura ha approvato il DPCM che assegna in maniera definitiva i 95 milioni destinati all'opera e lo schema di disciplinare per dare il via all'operazione di ristrutturazione dello stadio Artemio Franchi di Firenze. "Nessun ritardo (che qualcuno aveva ipotizzato) ma scadenze precise fissate da Roma: i lavori dovranno iniziare entro fine 2023, con conclusione entro il 2026". Il Comune di Firenze fa sapere che l'obiettivo è giocare la prima partita della stagione 26-27 nel nuovo impianto. La durata precisa dei lavori verrà resa nota soltanto una volta che sarà noto e approvato il progetto.