La Fiorentina continua a seguire Borja Mayoral. E, come scrive La Nazione, il giocatore ha dato la disponibilità a vestire la maglia Viola, indossata dall'ex compagno Odriozola. Il problema si scontra con la valutazione che ne fa il Real Madrid, visto che il giocatore è solo in prestito alla Roma: 15 milioni di euro per la cessione a titolo definitivo, no ad altre formule. La Fiorentina è al lavoro.