La Fiorentina, secondo tifosi e opinionisti, deve blindare a lungo Vincenzo Italiano, l'allenatore che sta facendo faville con il giocattolo viola. Oggi La Nazione, nella sua edizione locale, rivela che ​il tecnico viola ha firmato sì un biennale, ma al momento della firma il club ha aggiunto una clausola unilaterale che potrebbe essere esercitata entro la fine della stagione 2022-2023. La Fiorentina, dunque, può rinnovare automaticamente l'accordo con il suo allenatore, a una cifra di base già concordata, con una percentuale variabile in base ai risultati ottenuti dalla squadra. Discorsi più ampi, comunque, verranno intavolati a fine campionato. Un po' come per Jack Bonaventura, la situazione è fondamentalmente la stessa. .