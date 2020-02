Grande spazio alla situazione di Franck Ribery sul Corriere dello Sport-Stadio. Come sottolinea il quotidiano il francese ieri ha documentato la sua giornata di lavoro che ha evidenziato degli evidenti progressi, visto che l'ex Bayern è tornato pian piano a correre e presto ricomincerà a lavorare con il pallone e gradualmente pure con il gruppo. Il rientro però in campo - sottolinea il quotidiano - è previsto non prima del mese di aprile, magari per l'8 quando la Fiorentina sarà di scena a Parma.