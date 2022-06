Erick Pulgar, centrocampista cileno che tornerà a Firenze dopo la deludente esperienza in prestito al Galatasaray, è destinato a lasciare in tempi brevi la Fiorentina. Oltre al CSKA Mosca, per l'ex Bologna inizia a prospettarsi la possibilità di un futuro in Sud America. Il Corinthians sarebbe in contatto secondo fonti locali con la società gigliata per il suo trasferimento.