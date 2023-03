Arthur Cabral, uomo del momento in casa Fiorentina, ha rilasciato un'intervista a la Nazione. Questi alcuni passaggi salienti: "Io sono migliorato, ma se stiamo facendo meglio il merito è della squadra. Alternanza con Jovic? All'inizio è stato difficile convivere con questa alternanza, ma adesso vado al campo per meritarmi ogni convocazione. Il mio futuro? Penso partita dopo partita, anche se mi vedo qui per molti anni. Adesso sono concentrato su questa stagione. Il mio gol più bello? Quello a Napoli. Non ho pensato proprio a nulla è stato solo istinto"