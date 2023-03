Vincenzo Italiano, tecnico della Fiorentina, ha parlato ai microfoni di Dazn dopo la vittoria contro il Lecce: "Ha ragione Saponara. Siamo in fiducia, rischiamo qualcosa che in precedenza non facevamo. Oggi abbiamo rischiato poco e creato i presupposti per chiuderla alla fine".



CAMBI - "Stiamo cercando di evitare la fase di fine campionato per cui la squadra è stanca. Per farlo bisogna stare attenti al minutaggio, gestire tutti. Cabral ad esempio meritava di giocare ma era stravolto dopo la trasferta in Turchia. Intensità? Lo dicono spesso i ragazzi. Stiamo maturando perché diamo una mano in ripiegamento, sono tutti responsabilizzati perché venivamo da un periodo non bellissimo".



DIFESA - "Abbiamo difeso bene, con tutte queste partite ravvicinate se trovi il filo del discorso, senti meno la fatica. Non sempre si possono condurre le partite come si vuole, sapevamo che potevamo concedere qualcosa al Lecce. In un allenamento siamo riusciti a prepararla bene e mettere in pratica. Ci fermiamo per rifiatare perché ne abbiamo bisogno e poi ripartiremo per un altro mese di fuoco ad aprile".