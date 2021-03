La Nazione scrive di Martin Caceres, il difensore era finito quasi nel dimenticatoio con Prandelli nell’ultimo periodo. Le apparizioni si sono rarefatte: in 21 gare sono state 10 le panchine, un’assenza per infortunio e 10 partite giocate, di cui solo 4 per tutti i 90 minuti. Da inamovibile a precario, ma senza una parola fuori posto. Con il ritorno di Iachini, le quotazioni dell’uruguaiano sono in rialzo, e l'uruguagio potrebbe rinnovare il contratto per un'altra stagione.