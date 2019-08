La Fiorentina è sempre più vicina a chiudere la questione legata al reparto difensivo, con i dirigenti viola che sembrano aver trovato il giocatore che completi il reparto difensivo. Si tratta dell'ex Juventus e Lazio Martin Caceres, attualmente svincolato. Secondo quanto riporta l'emittente uruguaiano Sport089, il giocatore si trova già in Europa in questo momento per ragioni legate al mercato, e secondo quanto appreso da Calciomercato.com, domani può essere il giorno di svolta, con il ragazzo che potrebbe incontrare la Fiorentina per chiudere.



TRATTATIVA- Dopo una lunga trattativa tra Pradè e l'agente del giocatore, domani sarà con tutta probabilità il giorno della chiusura definitiva, con il ragazzo pronto a sbarcare a Firenze per firmare il contratto che lo legherà con i viola. Ancora da capire se l'accordo sarà annuale o biennale, ma intanto Montella ha il suo jolly difensivo che tanto aveva richiesto.