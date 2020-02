La Fiorentina continua ad allenarsi in vista della sfida contro l'Atalanta di sabato pomeriggio. Come riportato da Radio Bruno Toscana, Martin Caceres è volato in Uruguay ieri per alcuni problemi familiari. Tornerà questa sera a Firenze e dovrebbe giocare, ma se Iachini non lo dovesse ritenere pronto per la gara di sabato contro l’Atalanta, sarebbe confermato Igor accanto a Pezzella e Milenkovic. Resta in dubbio anche Gaetano Castrovilli, che dovrebbe tornare tra i convocati ma non è ancora certo di poter giocare dal primo minuto.