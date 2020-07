Fiorentina-Cagliari 0-0 (primo tempo 0-0)



Fiorentina (3-4-3): Dragowski, Caceres, Milenkovic, Ceccherini, Lirola (13’ s.t. Dalbert), Duncan, Badelj (14’ s.t. Pulgar), Venuti, Chiesa (1’s.t. Ghezzal), Vlahovic (30’ s.t. Kouamè), Ribery (30’s.t. Cutrone). All. Iachini

Cagliari (4-3-1-2): Cragno, Mattiello, Walukiewicz, Klavan, Lykogiannis, Nandez, Rog (18’ s.t. Ionita), Nainggolan, Birsa (34’ s.t. Faragò), Simeone, Joao Pedro (18’ s.t. Ragatzu). All. Zenga

Arbitri: Manganiello di Pinerolo

Ammoniti: 9’ p.t. Chiesa (F), 27’ s.t. Mattiello (C), 36’ s.t. Duncan (F), 45’ s.t. Lykogiannis (C)